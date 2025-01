Exagerou nas festas e quer fazer um detox? Essa não é uma boa ideia

É o caso de investir na atividade física (mesmo que começando com poucos minutos ao dia), regular o sono e controlar o estresse, por exemplo. Além, claro, de comer bem.

Na alimentação, o caminho é o equilíbrio. Dietas restritivas não são recomendadas por especialistas. A orientação é sempre investir em opções naturais e diversas: frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carnes, ovos e pescados.

Evitar produtos industrializados no dia a dia também é importante. Há os alimentos processados que são produzidos, basicamente, com a adição de açúcar e sal e passam por processos como cozimento, fermentação, secagem e defumação; já para os ultraprocessados, a lista aumenta: há gorduras, proteínas de soja e do leite, extratos de carne, conservantes e corantes artificiais.

*Com informações de reportagens publicadas em 05/02/20 e 25/07/23.