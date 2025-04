Qual é o maior erro do VAR de todos os tempos?

Neste domingo, Raphael Veiga foi desarmado por Matheus Alexandre, caiu e... pênalti! Quer dizer, Bruno Arleu de Araújo marcou.

O árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, não interveio de modo a mudar a interpretação de Arleu, Piquerez cobrou e fez o gol da vitória palmeirense.

O maior erro de VAR da história não aconteceu no Brasil. O árbitro sueco Glenn Nyberg não deu pênalti de Gabriel Magalhães após ver, de frente, o zagueiro brasileiro apanhar a bola com as duas mãos dentro da área. O vídeo era conduzido pelo holandês Pol Van Boekel, que nada avisou ao seu companheiro no campo.

Muitas vezes, dizemos que houve erro do VAR. Não! Há erro de arbitragem. O VAR funciona onde os árbitros são bons, especialmente na Inglaterra e Alemanha. Não significa que não existam erros por lá também, como houve de Nyberg. Mas o erro primário é sempre do árbitro de campo. É ele quem tem de apitar.

No caso de Sport 1 x 2 Palmeiras, quem falhou feio foi Bruno Arleu de Araújo, em campo. Rodrigo Nunes de Sá, no vídeo, foi seu cúmplice.

O erro é grosseiro. Três nas últimas quatro semanas. Não é preciso classificar qual é o maior erro, o segundo maior ou o terceiro. É preciso acabar com falhas tão grosseiras.