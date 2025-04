Tromboembolismo pulmonar: entenda diagnóstico de volante do São Paulo

Luiz Gustavo, volante do São Paulo, foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar após se queixar de dores na região torácica. Ele está internado no Hospital Albert Einstein para observação e tratamento, sem previsão de alta no momento.

O que é o TEP

O tromboembolismo pulmonar geralmente é causado por coágulos originados nas pernas, que "caminham" lentamente pelas veias e vão até o pulmão, trajeto normal do sangue.

No TEP (embolismo pulmonar), os sintomas são os seguintes: