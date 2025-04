'Tirei 19 tumores e estou o tempo todo na linha tênue entre viver e morrer'

Foi tudo muito rápido. Fui para o centro cirúrgico uma semana depois da lua de mel, mais por causa do tamanho do nódulo, já que a punção deu resultado negativo para malignidade. O patologista que estava na cirurgia também não deu 'match' para câncer. Então, tirei parte da tireoide junto com o nódulo.

Um mês depois veio o diagnóstico completo: era câncer e tive de retirar toda a tireoide. Depois, precisei fazer iodorradioterapia, em que fiquei três dias internada em um quarto sem janela. Me lembro de ser monitorada por uma câmera, e os médicos não entravam por causa da radiação. A equipe só entraria se eu tivesse algo grave, como uma parada cardíaca. Mas passar mal de enjoo era normal.

Foi muito sofrido. Para me darem comida, eu tinha de entrar no banheiro para eles passarem a bandeja para o quarto. Fiquei bem perturbada depois. Eu estava na época de fazer vestibular, tinha passado para medicina, mas fiquei tão mexida com a situação que estava vivendo no hospital que não quis e fiz psicologia.

Operei em agosto e fiz a iodoterapia em dezembro, então fiquei esses meses sem hormônios da tireoide. Fiquei uma morta-viva, muito fraca, só queria dormir, mas ao mesmo tempo tinha de trabalhar.

Nessa época, também tive HPV e precisei tirar o colo do útero. Quando engravidei, precisei fazer uma cerclagem, foi uma gravidez de risco. Deixei de subir escadas e dirigir.

Fora do esperado

Depois do acompanhamento de cinco anos do câncer, fui liberada, disseram que estava curada. Mas, em 2013, quando quis engravidar de novo, fiz exames e, na ultrassonografia, deu que eu estava tomada de linfonodos.