Estudo: 33% dos pacientes abandonam tratamento para doenças que podem cegar

Principais sintomas ocorrem, normalmente, após os 55 anos de idade. São eles: ponto escuro ou vazio no local de foco da visão, escrita parecendo borrada e linhas verticais distorcidas.

Pacientes podem ficar até 10 anos sem apresentar sintomas. O diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. Os principais fatores de risco para a DMRI são, além do envelhecimento, sedentarismo, obesidade, hipertensão, tabagismo, dieta rica em gorduras e hereditariedade.

EMD é causado pelo diabetes. Também afeta a mácula e ocorre quando vasos sanguíneos danificados na retina vazam fluidos, causando inchaço na mácula. Esse inchaço pode borrar ou distorcer a visão central, dificultando atividades diárias como ler, dirigir e reconhecer rostos. Pode ser severa e até levar à cegueira, se não tratada.

Principal causa do EMD é a retinopatia diabética, uma complicação do diabetes que afeta os pequenos vasos sanguíneos da retina. Os fatores de risco incluem: duração do diabetes; controle inadequado da glicemia; pressão alta; colesterol alto; doença renal e tabagismo.

Medicamentos anti-VEGF são o padrão ouro no tratamento tanto do EMD quanto da DMRI. Esses remédios bloqueiam uma proteína chamada VEGF (fator de crescimento endotelial vascular), que promove o crescimento de vasos sanguíneos anormais e vazamentos. São injetados no olho com uma injeção, ajudando a reduzir o inchaço na mácula, melhorando a visão e prevenindo perda de visão adicional.

*Pesquisa quantitativa com entrevistas realizadas por telefone com pacientes com DMRI e EMD, em âmbito nacional. A lista de contato dos pacientes foi passada pela Retina Brasil, com a anuência de todos os contatados. Foram realizadas 155 entrevistas com uso de questionário estruturado com duração média de 15 minutos. E da amostra total, 25 entrevistas foram autopreenchidas pelos próprios entrevistados em um formulário digital específico para isso, contendo as mesmas perguntas. O trabalho de campo teve início em 9 de setembro e foi concluído em 9 de dezembro de 2024.