6 coisas importantes a saber sobre a obesidade para perder peso em 2025

Falar de obesidade ainda gera polêmica, é um tema cheio de estigmas e informações incompletas. Muito além da questão estética, o fato é que a obesidade é uma doença crônica que afeta a qualidade de vida, o bem-estar emocional e a longevidade.



Nos últimos anos, diversos estudos têm explorado fatores que vão desde a genética e aspectos ambientais até a influência do sono e das emoções no ganho de peso. As novas descobertas não só desmistificam crenças comuns, como também abrem caminhos e estratégias para quem sofre com a doença poder se cuidar.



Se você está busca motivação para iniciar a jornada contra a obesidade, esta lista vai te ajudar. VivaBem reuniu 7 fatos sobre o tema que podem dar o empurrão que faltava para você mudar seus hábitos em 2025.

Não é sua culpa

Imagem: iStock

De acordo com pesquisadores canadenses, a ideia de que a falta de exercício e uma dieta desbalanceada são as causas do problema é uma das percepções mais equivocadas sobre o assunto.