Positividade tóxica: 5 frases 'otimistas' que você não deveria usar em 2025

2025 chegou e com ele muitos desejos. Provavelmente, ao querer muito uma coisa, você já deve ter ouvido de alguém ou falado para si mesmo aquela famosa frase: "Pense positivo. Se você pensar de forma positiva, vai acontecer". Por mais que mentalizar coisas boas seja benéfico, trabalhar a positividade em todos os momentos da vida pode ser algo ruim e até tóxico.

De acordo com a psicóloga Vanessa Karam, o termo toxicidade da positividade realmente existe. Nele, a pessoa só desenvolve pensamentos positivos e acredita que só coisas boas vão acontecer com ela. Contudo, a especialista ressalta que isso é nocivo, já que pode gerar um despreparo para situações adversas da vida. "É esperado ter momentos positivos e negativos no nosso desenvolvimento. Isso significa que você está gerindo uma jornada saudável."

A psicóloga Ana Suy Sesarino Kuss diz que a positividade em excesso está banalizada. "Às vezes você tem aquele discurso 'good vibes', de gratidão e tenta ao máximo se convencer daquilo, mas muitas vezes nem acredita naquelas ideias."