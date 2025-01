2025 com mais saúde: os 8 hábitos para ter bem-estar neste ano

A virada do ano costuma ser um momento de reflexões para muitas pessoas. O que eu conquistei? O que ainda preciso mudar? Consegui fazer tudo o que gostaria? Quais são os meus objetivos para o ano que se inicia? As perguntas, típicas de novos ciclos, são essenciais para entender as falhas e repensar prioridades. Assim, começar o ano com hábitos saudáveis é uma excelente forma de se comprometer com a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida e o autocuidado.

"Mais um ano se inicia e, com ele, temos a oportunidade de olhar com atenção para nossa saúde, nossas escolhas e o que temos como prioridades. Essas são tarefas que não podemos delegar a mais ninguém. São muitos caminhos a serem seguidos, muitas possibilidades. E não importa a ordem. Toda ação de autocuidado vale", comenta a psicóloga Ana Lúcia Rodrigues Maretti, especialista em Qualidade de Vida e coordenadora de Bem-Estar do Hospital Israelita Albert Einstein.

Confira a seguir algumas dicas para incluir mais práticas de autocuidado, saúde e bem-estar para na sua rotina em 2025: