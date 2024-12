Efeito sanfona explicado: células de gordura 'se lembram' da obesidade

Genes hiperativos nas células de gordura dos humanos e ratos com obesidade induziam inflamações e fibroses (a formação de tecidos cicatriciais rígidos). Os cientistas ainda descobriram que os genes pouco ativos das células de gordura das pessoas e animais com obesidade eram justamente aqueles que ajudam os adipócitos a funcionar normalmente.

Nos ratos, a mudança no padrão de atividade genética estava ligada à alteração do epigenoma, que "desligava" alguns genes. Os pesquisadores testaram a durabilidade das mudanças colocando os ratos obesos em uma dieta. Alguns meses depois, os ratos estavam magros novamente, mas o epigenoma continuava o mesmo — ou seja, as células tinham a memória de estarem em um corpo obeso.

Adipócitos de ratos que foram obesos absorviam mais açúcar e gordura do que os daqueles que eram magros. Mesmo depois destes ratos emagrecerem, eles continuavam retendo mais destas substâncias. Além disso, ao alimentar os dois grupos de ratos — ex-obesos e aqueles que sempre foram magros — com uma dieta com alto índice de gordura, aqueles que foram obesos engordavam mais rápido.

Facilidade para ganhar peso nem sempre é herdada, demonstrou o estudo. Comportamentos e alterações ambientais do genoma podem levar à famosa tendência a engordar.

Comunidade científica ainda não vê relação de causa e efeito entre alterações do epigenoma e mudanças físicas nos ratos. O biólogo Evan Rosen, do Centro Médico Diaconisa Beth Israel, em Boston (EUA), afirmou à Nature que a lista de alterações epigenéticas em células de gordura é valiosa, mas que será difícil provar que estas mudanças realmente criaram memória celular. "Não é uma ligação causal ainda. É uma correlação. Estamos trabalhando nisso", admitiu von Meyenn ao periódico.