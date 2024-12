Obesidade é uma doença do cérebro e surge quando há danos nos neurônios

Um hipotálamo inflamado

Há trinta anos, em 1994, o geneticista americano Jeffrey Friedman descobriu a leptina, um hormônio produzido pelo tecido adiposo, capaz de regular o nosso apetite. Ficou claro, então, que o hipotálamo conseguia manter a estabilidade da massa corporal , em boa parte, por causa dela. A substância fazia uma espécie de conexão entre a gordura do corpo e o cérebro, mandando um aviso que evitava exageros se o peso já estava adequado.

Fácil imaginar as cenas dos capítulos seguintes: os cientistas pensaram que, talvez, dando leptina, o cérebro de quem estava com muitos quilos a mais daria um basta ao excesso de comida. Mas não funcionou. "Isso porque o hipotálamo de quem tem obesidade é resistente à leptina", explica Licio Velloso.

Esse fenômeno biológico intrigou pesquisadores de todos os cantos. O grupo do professor na Unicamp não foi exceção. E foi pioneiro ao mostrar ao mundo o que estaria acontecendo. "O motivo da resistência do hipotálamo à leptina era uma inflamação, causada principalmente pelo consumo excessivo de gordura saturada, embora qualquer outro alimento muito calórico também possa provocá-la, desde que consumido em grande quantidade por um tempo prolongado", resume o cientista.

A gordura saturada, como os ácidos graxos de origem animal, se ligaria em receptores que, no final das contas, ativariam uma cascata de reações dentro das células, capazes de disparar o processo inflamatório. Uma dica: as gorduras insaturadas e as polinsaturadas, como a do bendito azeite de oliva e a das castanhas, se encaixam em outra classe de receptores e um deles induz o bloqueio das vias da inflamação. Por isso, essas gorduras são de fato mais saudáveis. Protegem tanto os vasos sanguíneos quanto o cérebro. E seria bom mesmo protegê-lo.

Quando essa região do cérebro se inflama, as células nervosas que estão ali vão perdendo gradativamente a sua função. "O neurônio do ser humano é a célula mais sofisticada que já surgiu neste planeta durante toda a evolução", descreve Licio Velloso. "Mas, como uma máquina valiosa, ele também é sensível. No caso, às variações do ambiente. E uma coisa que não suporta é inflamação. Aí, ele já começa a funcionar de maneira inadequada. E, se estamos falando especificamente dos neurônios do hipotálamo, isso significa perder a capacidade de controlar o balanço energético."