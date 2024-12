Temperos que talvez você não use, mas que fazem muito bem à saúde

Eles podem ser usados frescos ou secos, mas na forma moída ou como ervas é bom evitar colocá-los diretamente ao fogo. Dependendo do tempero, o sabor tende a ficar mais amargo, e as propriedades antioxidantes podem ser perdidas quando o tempo de cozimento é excessivo.

A seguir, confira uma lista de temperos pouco usados no dia a dia, mas que são benéficos à saúde:

Cardamomo

Imagem: iStock

O cardamomo verde contém compostos fenólicos e flavonoides, como quercetina e kaempferol, flavona (luteolina) e antocianidina (pelargonidina). Estudos sobre o papel do cardamomo verde usado como tempero relataram a diminuição da pressão arterial, aumento de efeitos gastroprotetores, antibacterianos, antioxidantes, anti-inflamatórios, melhora da função cardíaca, além de se mostrar diurético e expectorante.

O condimento pode ser usado em pó ou em forma de sementes (que têm um sabor adocicado e são geralmente utilizadas em pratos doces), mas também é indicado no preparo de carnes ou arroz, como o risoto de pera com cardamomo. Combina com frutas cítricas e até mesmo com o açafrão.