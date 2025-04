Margarina é mesmo melhor que manteiga? Veja o que dizem especialistas

Julgar alimentos e nutrientes isoladamente não é suficiente para entender a influência que representam na nossa saúde. O que define se eles trarão benefícios ou prejuízos é o contexto em estão inseridos, ou seja, dependerá da quantidade e frequência que o indivíduo os consome, o padrão alimentar seguido, a presença de doenças e/ou comorbidades, o estilo de vida, entre outros.

No caso de uma pessoa com peso e composição corporal adequados, que pratica exercícios físicos regularmente e limita a ingestão de carboidratos refinados, não há uma contraindicação para o uso de manteiga nem de margarina —desde que consumidas de acordo com as suas necessidades diárias.

Qualquer um desses produtos precisa ser consumido com equilíbrio, em pequenas quantidades e como forma de acompanhamento, nunca como opção principal. No pãozinho na chapa, por exemplo, precisa ser uma quantidade pequena, não encharcar o pão todo.

Especialistas recomendam o consumo de outros alimentos como fontes de gorduras insaturadas, as chamadas "gorduras do bem". São eles: azeite, abacate, amêndoas, peixes gordurosos e sementes, por exemplo.

Não é indicado que a manteiga e a margarina sejam as únicas fontes de gordura para atingir as quantidades necessárias diárias. As orientações são para ter uma alimentação variada e sempre respeitar as diretrizes de consumo de gorduras saturadas.

Fontes: Marcella Garcez, nutróloga; Marcela Gregório, nutricionista; Laryssa Carvalho Ferreira, especialista em nutrição clínica funcional