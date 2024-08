Reduz suor noturno e melhora digestão: os benefícios da sálvia à saúde

Isso se deve ao fato de que os compostos fitoestrogênios presentes na sálvia podem atuar de maneira semelhante aos estrogênios naturais, auxiliando na regulação hormonal.

Possui propriedades antioxidantes

Os antioxidantes presentes na sálvia combatem o estresse oxidativo e protegem as células dos danos causados pelos radicais livres. Com isso, a planta tem um papel importante na prevenção de doenças crônicas e no envelhecimento precoce.

Melhora a pele

A sálvia pode beneficiar a saúde da pele devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ela ajuda a combater a acne, reduzir a oleosidade e promover uma pele mais saudável e sem manchas.

Melhora a saúde bucal

Possui também propriedades antimicrobianas que auxiliam na manutenção da saúde bucal, combatendo bactérias e contribuindo para uma higiene oral mais eficaz.