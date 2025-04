Comer carboidrato à noite engorda? Para umas pessoas sim, para outras não

Outra contrarregulação que ocorre é entre a insulina e a melatonina, o hormônio do sono, da vigília, do reparo tecidual e de danos, que ocorre à noite, enquanto você dorme e atinge o sono profundo e REM. Quando há desregulação do sono, distúrbios de sono, mesmo que você durma as horas que deveria dormir, você não atinge o que deveria atingir: não produz hormônios que regulam o sistema endócrino, como o GH, e inibe a ação da Lipase Hormonio Sensível (LHS) no tecido adiposo. Olha que problemão.

Como funciona? A melatonina começa a ser produzida no inicio do período noturno, quando o seu corpo — através do ritmo circadiano — se prepara para dormir, ou seja, fazer repouso metabólico. Isso não quer dizer que, enquanto você dorme, tudo fique parado. É exatamente o contrário, existe, sistemas do nosso organismo que só são eficientes no período noturno, por isso é tão importante dormir.

A melatonina reduz a sensibilidade à insulina principalmente nos tecidos periféricos, como músculos, ou seja, ação contrarregulatória, onde há insulina, não deve ter melatonina; e onde tem melatonina, não deverá ter insulina. Isso quer dizer que, se você comer alimentos fonte de açúcares nesse momento, você libera menos insulina do que deveria e, mesmo liberada, ela tem menos eficiência.

Essa resistência fisiológica à insulina noturna, com presença de consumo de açúcares no mesmo momento (ou seja, na sua janta), interfere na lipólise, afinal, naturalmente a insulina diminui a ação da Lipase Hormonio Sensível e aumenta a deposição de gordura, sem contar na ação da glicose no que chamamos de glicação, ou seja, no açúcar que se liga a outras proteínas do corpo inativando-as (por isso, hemoglobina glicada é um exame marcador de resistência insulínica ou de controle do paciente diabético).

Outro ponto importante do sono e do açúcar é que o GH —hormônio do crescimento, importantíssimo para reparo tecidual, dos danos que causamos ao longo do dia nos nossos tecidos — é liberado logo nas primeiras horas de sono e precisa que o nível de açúcar da corrente sanguínea esteja estável. Logo, ao termos glicose elevada, insulina sendo secretada de forma intensa e sem atuar de forma eficiente por conta da presença de melatonina, é de se entender claramente que seu sono fica prejudicado, sua entrada no sono profundo fica prejudicada, seu reparo tecidual fica prejudicado, você aumenta glicação, aumenta indução da lipogênese, atrapalha a produção do GH.

Isso sem contar que, no dia seguinte, provavelmente você acordará com mais vontade de consumir carboidratos ainda.