'Acordei com dois fígados': ela teve hepatite e 48h para fazer transplante

Mariana (à esquerda) acompanhou a irmã todos os dias Imagem: Arquivo pessoal

Depois de um tempo, é possível retirar o fígado recebido pelo transplante e manter o órgão nativo —com isso, a pessoa não precisa tomar a medicação diária. No entanto, isso vai depender da evolução do paciente.

A decisão de retirar o fígado "novo" depende do paciente e do caso. Se for decidido que Samantha não necessita mais do que foi transplantado, ela pode doar ou não. "Se a decisão for deixar no organismo, paramos de dar a medicação da rejeição. O fígado fica lá 'parado', diminui de tamanho e o sistema imunológico vai destruindo até atrofiar, sem causar problemas para o paciente", explica o cirurgião hepatobiliar.

O que é hepatite fulminante

É uma doença letal que causa a destruição do fígado. Pode ter causa viral, autoimune ou medicamentosa. De acordo com o cirurgião hepatobiliar Eduardo Fernandes, não é possível determinar a causa em 50% dos casos. No caso de Samantha, o quadro era tão grave que o transplante se tornou urgente. "Ela tinha 48 horas para achar um doador e, faltando duas horas para o prazo, ela entrou na cirurgia para fazer o transplante", disse a irmã de Samantha, Mariana Noventa, 30, que acompanhou o caso desde o começo enquanto Samantha estava intubada e inconsciente.