'Dei primeiros passos e, 13 dias depois, fui infectado pela poliomielite'

Pouco depois de dar os primeiros passos aos 11 meses de idade, Paulinho Dias começou a apresentar os sinais da poliomielite. Hoje, aos 47 anos, ele ainda convive com as sequelas da doença, que é causada por um vírus e pode provocar paralisias musculares. Leia abaixo o relato do músico a VivaBem.

'Não conseguia firmar a perna'

"Comecei a andar com 11 meses de idade, mas, 13 dias depois, meus sintomas da poliomielite apareceram, como febre e prostração.

Minha avó foi a primeira a perceber que minha perna estava 'repuxada'. Não conseguia firmá-la no chão.