Jornalista descobriu câncer raro no cérebro após tontura: 'Quase morri'

O jornalista Daniel Scola, 48, descobriu um câncer raro no cérebro em julho de 2021 após passar meses com tontura. Ele vivia o auge da carreira. Era a principal voz do rádio no Rio Grande do Sul, à frente do programa de maior audiência do estado, o Gaúcha Atualidade.

A tontura, que começou leve, virou um problema. Após um mês investigando a causa, veio o diagnóstico: meduloblastoma, um tipo de câncer agressivo no cerebelo e raro em adultos.

As memórias do tratamento e a vida após o câncer, incluindo sequelas na fala e no caminhar, são detalhadas no livro "Aluno da Tempestade", escrito por Scola em oito meses e publicado em setembro.