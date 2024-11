'Descobri esclerose múltipla aos 24 anos após exame para operar os seios'

Eu nunca tinha feito esse exame antes. Quando saiu o resultado, o ortopedista falou que tinha uma coisa 'meio esquisita' e eu fiquei sem entender. Ele não tinha como me dizer exatamente o que era porque não era a especialidade dele. Podia ser uma hérnia, um tumor, uma doença neurodegenerativa —como a esclerose múltipla.

Eu acompanho uma influencer no TikTok que descobriu a doença um pouco antes de mim, e falava sobre isso. Fui me identificando com várias questões, mas como ainda não tinha ido à neurologista, não tinha como ter certeza.

'Receber diagnóstico foi assustador'

Marquei a consulta logo depois, com uma neuro especialista em esclerose múltipla. Refiz a ressonância, agora com contraste, e levei para ela.

Receber o diagnóstico foi assustador, ninguém gosta de receber o diagnóstico de uma doença, mas foi interessante entender o motivo de várias questões.

Victória Lopes

Desde 2020, estava sentindo muitas dormências. Achava que era pelo sedentarismo, não sou uma pessoa muito ativa. Procurei um angiologista, que me indicou caminhadas. Mas, mesmo em momentos em que foquei em praticar exercícios, a dormência permanecia. Os sintomas começaram sutis, eu ia desconsiderando e deixando para lá.