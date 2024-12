Ela perdeu 6 irmãos pela mesma doença: 'Minha mãe foi a que mais sofreu'

Quando Sheila Ventura Pereira nasceu, o teste do pezinho era adotado no Brasil havia três anos, mas ainda não identificava doença falciforme —que foi incluída em 2001. Ela recebeu o diagnóstico aos 7 anos junto com o pai e a irmã mais nova.

Sheila perdeu cinco irmãos mais novos devido à doença, e o único vivo hoje tem o gene com mutação. Aos 45 anos, ela atua como coordenadora de da Aprofe, uma associação para pessoas com a doença —a intenção é que não falte a outras pessoas o que lhe faltou no passado: acesso a informações e tratamento adequado. A VivaBem, Sheila conta sua história.

'Um impacto grande'

"Me lembro de sentir muitas dores e ficar muito tempo internada. Fui reprovada duas vezes por faltas na escola, mas os professores não entendiam e minha mãe, que tinha pouco estudo, não sabia explicar. Ela já tinha perdido cinco filhos, o mais novo com 15 dias e o mais velho com 5 anos.