Nova injeção semestral previne infecção por HIV com quase 100% de eficácia

Uma nova fase do estudo clínico da farmacêutica americana Gilead, realizado em parceria com a Universidade Emory e Grady Health System, demonstrou que o novo antirretroviral lenacapavir tem quase 100% de eficácia em proteger homens cis e pessoas trans ou não-binárias contra o vírus HIV. As conclusões foram publicadas no New England Journal of Medicine, um prestigiado periódico científico.

Em julho, resultados preliminares após testes já apontavam sucesso semelhante na prevenção em grupos de mulheres cisgênero.

O que aconteceu

Injeções devem ser tomadas semestralmente. De acordo com o estudo, duas injeções de lenacapavir ao ano oferecem uma redução de 96% no risco geral de infeção pelo vírus — o que o torna significativamente mais eficaz do que a ingestão diária de comprimidos de PrEP (profilaxia pré-exposição). O mais famoso destes medicamentos é o Truvada, disponível no SUS.