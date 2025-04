Anvisa faz alerta sobre exposição de bebês a minoxidil; entenda síndrome

Alerta é também para profissionais de saúde. Eles devem orientar os pacientes a evitar que crianças tenham contato com as áreas onde o medicamento foi aplicado e lavar as mãos após a aplicação.

Pacientes que utilizam minoxidil e têm contato frequente com crianças devem procurar um médico caso percebam um crescimento excessivo de pelos nas crianças. Comunicado da Anvisa

Efeito já foi relatado na Europa. Países notificaram casos de excesso de pelos em bebês após o contato da pele com áreas onde o minoxidil foi aplicado. Foi observado que o crescimento dos pelos se normalizou alguns meses após a interrupção do contato.

Europa mudou bula do remédio por causa de bebês com o problema. Estudiosos espanhóis decidiram revisar todos os casos de hipertricose em crianças até dois anos de idade. Ao todo, 11 casos foram identificados e comunicados à Agência Europeia de Medicamentos, que depois concordou em alterar as bulas.

Imagem: Reprodução/Pediatric Dermatology

Histórico de preconceitos e impacto emocional

A hipertricose ficou conhecida por séculos como a "síndrome do lobisomem". O termo, porém, desumanizou pessoas que sofriam com a doença. O primeiro caso conhecido de alguém com a condição foi o do espanhol Petrus Gonsalvus ou Pedro González, nascido em 1537 e falecido em 1618, de Tenerife.