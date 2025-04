Leite empedrado: como aliviar o desconforto e amamentar com tranquilidade

Amamentar o bebê sempre que ele pedir , sem restrições de horário. Quando a mãe segue a demanda natural do bebê, ela garante que os seios sejam esvaziados com a frequência necessária. Quanto mais o bebê mamar, mais fácil será manter o fluxo de leite e evitar o acúmulo.

Estimular o bebê a abrir bem a boca , para cobrir não só o mamilo, mas também a aréola. Isso permite que o bebê retire uma quantidade suficiente de leite de cada mama, evitando o ingurgitamento. Se a pega não for correta, o bebê pode não conseguir extrair todo o leite do seio.

Verificar a posição do bebê ao mamar , especialmente se os mamilos estiverem doloridos. A mãe pode usar o polegar para ajustar o lábio do bebê e, após a amamentação, extrair um pouco de leite para que ele seque sobre os mamilos, hidratando-os e prevenindo rachaduras e irritações.

Realizar massagens suaves e ordenhas mamárias , especialmente quando o bebê não consegue esvaziar completamente o seio ou quando a mãe sente que o leite está se acumulando. No entanto, essas técnicas devem ser orientadas por profissionais, para garantir que sejam realizadas corretamente, sem causar mais desconforto ou danos aos ductos mamários. Extrair leite em excesso entre as mamadas, por exemplo, pode piorar o ingurgitamento (já que estimula a produção de mais leite).

Tomar banho morno antes de amamentar , ou aplicar compressas mornas nas mamas pode ajudar a facilitar a saída do leite, tornando a região mais relaxada e menos dolorida.

Fazer compressas frias após amamentar ajuda a reduzir o acúmulo de leite e, por consequência, o empedramento. As aplicações podem ser feitas de duas em duas horas, mas cada uma não deve durar mais de 15 minutos.

Usar analgésicos pode ser recomendado se houver dor persistente e desconforto nas mamas. O médico geralmente indica o ibuprofeno ou o paracetamol, pois esses medicamentos ajudam a aliviar a dor e favorecem a produção de ocitocina, hormônio responsável pela liberação do leite.

Felizmente, o ingurgitamento costuma ser um problema temporário. Com essas práticas, é possível aliviar o desconforto e prevenir dificuldades na produção e no fluxo do leite, tornando a amamentação mais tranquila para a mãe e para o bebê.

Quais profissionais podem auxiliar e tratar?

Imagem: iStock

O tratamento de leite empedrado pode envolver diferentes áreas de saúde, e, em muitos casos, o melhor é contar com uma equipe de especialistas trabalhando juntos para oferecer o melhor suporte à mãe e ao bebê.

Os profissionais que podem ajudar incluem: técnicos de enfermagem, enfermeiros, pediatras, mastologistas, fonoaudiólogos, ginecologistas, médicos de família e equipes de bancos de leite.