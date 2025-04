Alvo de contrabando, Mounjaro vira febre para perda de peso

Os eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos motivaram a Anvisa a anunciar nesta quarta-feira (16/04) um controle mais rigoroso, que passa a exigir a retenção da receita na farmácia para a venda. Segundo a agência, uma análise comparativa apontou "muito mais eventos adversos relacionados ao uso fora das indicações aprovadas pela Anvisa no Brasil do que os dados globais". A medida vale para todos os medicamentos agonistas do GLP-1.

Riscos à saúde

O uso de Mounjaro sem orientação de um médico pode resultar em sérios riscos à saúde. As especialistas alertam que o tratamento com tirzepatida só deve ser iniciado após uma avaliação clínica completa. "É essencial verificar se há indicação para o uso do medicamento, se existem contraindicações e quais potenciais efeitos adversos podem ocorrer", explica a diretora da SBEM.

Além disso, a aplicação inadequada e o uso de doses incorretas podem aumentar a probabilidade de reações adversas. Entre os efeitos colaterais mais comuns estão náuseas, vômitos e distúrbios gastrointestinais, que tendem a ser leves a moderados, mas podem se intensificar quando o medicamento é usado de maneira errada.

O uso de medicamentos falsificados ou contrabandeados também eleva os riscos. Embora seja menos comum, a automedicação e o uso sem acompanhamento adequado podem resultar ainda em complicações mais graves, como reações alérgicas ou até à formação de pedras na vesícula, um problema observado também em outros tratamentos para obesidade.

Além dos efeitos imediatos, o tratamento com tirzepatida pode afetar a composição corporal, levando à perda de massa muscular, o que pode ser uma dificuldade para pessoas sem obesidade. "As pessoas com obesidade em geral têm mais massa muscular do que as pessoas sem obesidade, então essa perda na maioria das vezes não é um problema. Inclusive, os estudos mostram que existe melhora da função física com o tratamento, nas pessoas com obesidade. No entanto, em pessoas sem obesidade, essa perda de massa muscular (mesmo que pequena) pode ser um problema", diz Sande Lee.