AVC e insuficiência cardíaca: entenda doenças que causaram morte de papa

Já a insuficiência cardíaca decorre de doenças do coração que afetam o músculo cardíaco. Condição é caracterizada por sintomas como falta de ar, cansaço e inchaço nas pernas. Trata-se de uma doença crônica, que evolui com o tempo e limita as atividades. Insuficiência é a "consequência final" de todas as doenças do coração (cardiopatias) que tiveram uma evolução desfavorável ao longo da vida.

Sem cura, insuficiência cardíaca é controlada com medicamentos. Tratamento pode envolver ainda mudanças dietéticas, restrição líquida e até transplante. O objetivo terapêutico é sempre aprimorar as funções cardíacas, o que pode acontecer já a partir do tratamento da doença que deu origem à insuficiência. Tal medida, muitas vezes, já impacta positivamente o cotidiano desses pacientes.

Papa Francisco em cadeira de rodas em plenária da União Internacional dos Superiores Gerais (IUSG) Imagem: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Relembre os problemas de saúde do papa

No início de sua vida religiosa, ele teve de remover o lobo superior de um dos pulmões. A cirurgia foi feita em 1957, quando o argentino tinha 21 anos, mas a informação veio a público em 14 de março de 2013, um dia após ter sido escolhido papa. O motivo foi uma inflamação na pleura, membrana que reveste os pulmões.

Em 1980, Francisco foi operado para retirar a vesícula biliar. Em 2014, o papa recebeu na residência de Santa Marta, no Vaticano, o médico argentino Juan Carlos Parodi, responsável pela cirurgia. Na ocasião, o chefe da Igreja Católica o agradeceu por "ter salvado a sua vida".