Hipertensão, diabetes: veja doenças que agravaram o quadro de saúde do papa

Doenças e estilo de vida podem levar ao aumento da pressão arterial. Obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo e quantidades excessivas de álcool podem influenciar no desenvolvimento de hipertensão arterial.

Pessoas com hipertensão têm risco aumentado para AVC e infarto. Além do cérebro e do coração, outros órgãos podem ficar comprometidos, levando a doença renal crônica, alterações na visão e impotência sexual.

Diabetes tipo 2

O diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina. Esse hormônio regula a glicose (nível de açúcar) no sangue, mas quando a função está prejudicada, leva ao acúmulo de açúcar no organismo. Com isso, pode haver complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte.

Diabetes tipo 2 está mais relacionado a hábitos de vida. Sobrepeso e obesidade, sedentarismo, hipertensão e hábitos alimentares inadequados estão entre as principais causas. Outro fator de risco é o uso de medicamentos da classe dos glicocorticoides, remédios com ação anti-inflamatória e imunossupressora.

AVC (acidente vascular cerebral) é popularmente conhecido como derrame e é a morte de células do cérebro. Isso acontece pela interrupção do fluxo sanguíneo no órgão. Essa falta de circulação do sangue pode ocorrer de duas maneiras: AVC hemorrágico, que é quando um vaso sanguíneo ou artéria se rompe, causando vazamento do sangue na região e interrompendo o fluxo sanguíneo apropriado, ou AVC isquêmico, que ocorre quando a circulação sanguínea para uma parte do cérebro é interrompida devido a uma obstrução em uma artérias (um coágulo pode causar essa obstrução, por exemplo).