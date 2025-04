Parto normal não limita tamanho do cérebro do bebê, como Musk diz acreditar

Parto normal beneficia gestante e bebê. A criança vem ao mundo no tempo dela, a recuperação de quem pariu costuma ser rápida, a descida do leite acontece em tempo menor e o contato do bebê com a microbiota vaginal influenciará positivamente o sistema imunológico do recém-nascido.

Alivia a respiração do bebê. O mecanismo também leva à compressão dos pulmões, que faz o líquido que está dentro do órgão saia de forma adequada, levando o bebê a respirar corretamente.

É um parto mais fisiológico. Biologicamente, se não houver nenhum problema de saúde, o corpo da pessoa gestante é feito para parir. A cesariana é apenas um instrumento para ajudar a dar à luz em segurança caso haja intercorrências que impossibilitem o parto normal.

Dor pode ser minimizada. No parto normal, há um aumento das endorfinas para que a pessoa consiga parir com menos dor.