5 lugares esquecidos da casa para você limpar e evitar contaminações

Pode parecer surpreendente, mas os potes de temperos que ficam sobre a bancada da cozinha (como os de pimenta, orégano e alecrim) estão entre os itens mais contaminados do ambiente. Uma pesquisa realizada por universidades dos Estados Unidos revelou que, enquanto a maioria das superfícies da cozinha apresentava níveis relativamente baixos de contaminação, os potinhos de tempero mostraram um índice alarmante: quase metade das amostras testadas (48%) estava carregada de bactérias.

O motivo é simples: ao preparar alimentos, especialmente carnes cruas, é comum manusear esses frascos sem lavar as mãos, transferindo microrganismos de um lugar para o outro. Por isso, vale redobrar a atenção. Lavar as mãos antes de tocar nesses recipientes e higienizá-los com regularidade são atitudes simples que ajudam a manter a cozinha mais segura e livre da contaminação cruzada.

5. Maçaneta

Imagem: iStock

Por serem tocadas com frequência, acumulam uma grande quantidade de germes — especialmente as da porta de entrada e as do banheiro, que estão mais expostas a microrganismos, como a Escherichia coli (E. coli), comum em ambientes contaminados por resíduos fecais, a Staphylococcus aureus, frequentemente encontrada na pele e que pode causar infecções, e a Salmonella, associada a contaminações alimentares.

Ao encostar nessas superfícies e depois tocar em outros objetos (como o celular, um brinquedo ou até mesmo alimentos), as bactérias são facilmente transferidas, espalhando a contaminação por toda a casa. Por isso, é importante higienizar essas áreas com frequência, usando produtos desinfetantes, e reforçar o hábito de lavar as mãos ao chegar da rua ou após ir ao banheiro.