'É uma tortura': falta de medicações para epilepsia leva pacientes à UTI

De acordo com Figueira, da ABE, não existem substitutos idênticos ao clobazam e fenobarbital. "No Brasil, a única a produzir medicações com as substâncias encontradas nesses medicamentos é a Sanofi. Não existem genéricos ou similares", explica. "Se a substituição fosse fácil, nós, neurologistas, já estaríamos fazendo", completa.

O que dizem as empresas

A Pharlab, nova responsável pela fabricação, diz que o desabastecimento se deve à cadeia de suprimentos, e não à troca do registro. "Vale ressaltar que o processo de transferência de titularidade não tem relação com o desabastecimento do produto no mercado, uma vez que este já havia sido comunicado a Anvisa pela antiga detentora do registro (Sanofi)".

Reconhecemos a importância crucial desses medicamentos no tratamento de muitos pacientes e estamos empenhados em normalizar o fornecimento o mais rápido possível. A comercialização foi retomada no mês de março de 2025. Destacamos que o produto continua sendo fabricado no país e que este cenário estava relacionado a questões associadas às cadeias de suprimentos dos medicamentos e não tem qualquer relação com a segurança, qualidade, ou com a transferência do produto Pharlab, em nota

Procurada pela reportagem de VivaBem, a Sanofi, que é ex-responsável pela fabricação do medicamento, também se manifestou. "Reforçamos que desde a transferência dos medicamentos, em fevereiro de 2025, as definições relacionadas à comercialização e distribuição dos produtos são de responsabilidade das novas empresas detentoras dos produtos", diz a empresa, em nota.

Já a M8 (Moksha8), responsável pela distribuição, lamentou o ocorrido. "Durante esse período de desabastecimento temporário do medicamento, que pode variar em cada região do país, dependendo do estoque e do processo de distribuição logística local, a Sanofi e a M8 estão trabalhando em conjunto no atendimento ao paciente e ressaltamos que existem alternativas terapêuticas disponíveis no mercado. Por isso, é fundamental que consulte o seu médico para avaliar a melhor opção para o seu tratamento", diz a empresa, em nota.