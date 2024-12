Suplementação de ferro: 7 perguntas para entender quando ela é necessária

1. Que sinais podem indicar que uma pessoa está com deficiência de ferro?

Há sintomas decorrentes da anemia em si, como fraqueza, cansaço e dor de cabeça, mas existem outros que surgem antes de a doença aparecer. "Falhas de memória, sensação de 'névoa' nos pensamentos, queda de cabelo, menor capacidade para exercícios, entre outros", lista Benites. Ainda podem surgir palidez da pele e das mucosas, baixo rendimento escolar nas crianças e agravamento de sintomas relacionados a problemas cardiopulmonares prévios.

Segundo a hematologista Joyce Esteves Hyppolito, do Hospital Israelita Albert Einstein, em casos graves a falta de ferro pode causar a chamada "perversão do apetite", em que a pessoa quer ingerir substâncias não alimentícias, como terra ou papel.

2. Quem é mais propenso a sofrer com a baixa do mineral?

Em decorrência da menstruação, as mulheres são mais sujeitas, principalmente aquelas com fluxo intenso. Gestantes também podem ter deficiência de ferro, pois a demanda do nutriente acaba sendo maior para sustentar o crescimento do feto e a expansão do volume sanguíneo da mãe.

Além delas, também merecem atenção as crianças, que têm maior exigência do mineral devido ao rápido desenvolvimento; pessoas com dieta pobre no mineral; e aquelas com menor absorção de ferro, como quem sofre com doença celíaca ou passou por cirurgia bariátrica.