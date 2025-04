Muito além do sal: veja o que pode aumentar a pressão arterial

A hipertensão, ou pressão alta, acontece quando o sangue circula com força acima do normal pelas artérias, geralmente por causa de alguma resistência nesses vasos. Embora a pressão possa variar ao longo do dia, é considerado hipertenso quem apresenta pressão igual ou maior que 14 por 9 em grande parte do tempo — o ideal é que ela esteja em 12 por 8.

Ter pressão alta aumenta muito o risco de infarto, AVC, problemas nos rins e outras doenças graves.

A verdade é que essa doença silenciosa —cerca de 90% dos pacientes não sentem qualquer sintoma— está muito conectada com a nossa genética e o estilo de vida. Confira, a seguir, os principais fatores que podem aumentar a sua pressão arterial.