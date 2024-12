'Meu casamento acabou': ela vive com incontinência urinária há 18 anos

Já a urge-incontinência tem relação com a contração do músculo da bexiga, pressionado de tal forma que a pessoa não consegue chegar a tempo no banheiro. Uma das principais causas é uma doença chamada bexiga hiperativa.

Para incontinência do tipo "de esforço", o tratamento se inicia com fisioterapia do assoalho pélvico, para casos leves. Para casos moderados e severos, o tratamento é cirúrgico, com procedimento minimamente invasivo chamado Sling. O protocolo tem eficiência em mais de 95% dos casos.

Para incontinência urinária do tipo bexiga hiperativa, ou urge-incontinência, o tratamento é medicamentoso. Existem remédios, por via oral, chamados anticolinérgicos que fazem com que a bexiga pare de ter contrações urgentes.

A laserterapia é uma terapia considerada experimental para tratamento da incontinência urinária, diz o médico Cassio Riccetto, professor de urologia da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). A ideia é a indução de uma resposta inflamatória nos tecidos que se localizam abaixo da uretra, o que levaria a um estímulo à deposição de colágeno no local, a principal proteína de sustentação do nosso organismo. Com isso, o suporte da uretra ficaria reforçado e assim a incontinência melhoraria.

A laserterapia é um procedimento indolor cuja aplicação demora em torno de seis minutos e auxilia na regeneração do colágeno do assoalho pélvico, equilibrando a elasticidade da bexiga.

Adriana Mallet, médica emergencista e CMO da SAS Brasil

A técnica pode ter limitações e outras intervenções são necessárias, diz médico. Cassio Riccetto, supervisor da disciplina de Urologia Feminina da Sociedade Brasileira de Urologia, explica que os tratamentos indicados em diretrizes internacionais para a incontinência urinária do tipo "de esforço" nas mulheres são o treinamento fisioterapêutico e o tratamento cirúrgico por meio do Sling.