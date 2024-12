'Médicos mandavam para casa': ela descobriu câncer após 4 meses de sintomas

O pior era ficar internada. Foram 22 dias no hospital para o primeiro ciclo de quimioterapia. Depois da alta, ia e voltava todos os dias para as sessões. Em seguida, ia três vezes por semana.

Embora estivesse em tratamento e à espera do transplante, Paloma diz que "não tinha nem um pouco de esperança". Num primeiro momento, a equipe médica optou por aguardar uma medula mais compatível com ela, pois os pais tinham 50% de compatibilidade cada e os irmãos ainda crianças não podiam ser doadores.

"Achei que ia demorar horrores e que aquela seria minha vida por um bom tempo."

Hospital de referência

Ao se tornar uma candidata ao transplante de medula óssea, Paloma foi incluída no projeto Mais TMO, da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

A iniciativa ocorre no âmbito do Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde).