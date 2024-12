Anestesia, 'furadeira' com broca e dreno: passo a passo da cirurgia de Lula

Vem na sequência a fase da perfuração. Primeiramente, a pele é cortada com um bisturi.

Já para serrar o osso, usa-se um aparelho parecido com uma "furadeira". Há uma espécie de broca na ponta, que faz a perfuração de centímetros (em geral, de três a quatro centímetros). "É preciso furar no meio do hematoma para drenar de forma adequada", orienta o neurocirurgião Roger Schmidt Brock, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP).

Imagem: Arte UOL | Revisão: Mauricio Panicio, neurocirurgião

O sangue esguicha ao acessar o coágulo. "O sangue jorra para fora, como se fosse uma bexiga cheia que estoura e começa a esvaziar", explica Wuilker Knoner Campos, presidente da SBN (Sociedade Brasileira de Neurocirurgia).

Depois, uma sonda acessa o local e realiza a lavagem com soro fisiológico, que ajuda a retirar o sangue acumulado. Por fim, um dreno é colocado no cérebro do paciente. Ele funciona como um pequeno cateter, capaz de "sugar" o sangue e resíduos que ficaram por ali. O processo é necessário porque nas bordas desses coágulos existem cápsulas que propiciam novos sangramentos e que não são tiradas porque já estão grudadas ao cérebro.