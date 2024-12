Morta aos 36, irmã de MC Kevin estava com trombose; saiba o que é a doença

Se o coágulo se formar em uma veia profunda, o quadro é denominado 'trombose venosa profunda'. Se for formado em uma veia superficial, é chamado de "tromboflebite superficial".

A trombose pode acontecer por diferentes motivos. As principais causas da doença são:

Lesão nos vasos sanguíneos: a lesão da parede vascular, eventualmente causada por algum trauma, em cirurgia ou por uso de cateter venoso, é um exemplo;

Alterações na coagulação: é o desequilíbrio do processo normal da coagulação sanguínea decorrente de processos inflamatórios como a obesidade, doenças reumatológicas, tabagismo, uso de determinados remédios como anticoncepcionais orais combinados, além de gravidez e puerpério (períodos em que há redução fisiológica de fatores anticoagulantes naturais), intervenção cirúrgica e doenças hereditárias;

Redução da velocidade do fluxo sanguíneo: são as tromboses causadas por períodos prolongados de imobilidade, ou seja, quando o paciente fica muito tempo na mesma posição. Recuperação pós-cirúrgica e longas viagens em que a pessoa passa muito tempo sentada, por exemplo, podem provocar uma maior chance de desenvolver os coágulos.

A complicação mais séria da trombose é o deslocamento do trombo da veia para o pulmão. Neste cenário, chamado de tromboembolismo pulmonar, a oxigenação pode ser comprometida por conta da obstrução de canais sanguíneos no pulmão e a gravidade dependerá do tamanho e da quantidade de coágulos.

Ilustração mostra como seria a circulação prejudicada por um coágulo, condição provocada nos quadros de trombose Imagem: iStock

Na maior parte dos casos, a situação é controlada com medicamentos. O principal objetivo do tratamento é evitar o aumento do trombo e impedir que este se desloque até os pulmões. Em algumas situações, será necessária a atuação conjunta de cardiologistas, neurologistas, angiologistas, pneumologistas e hematologistas.