Está com a pálpebra tremendo? Cuidado, pode ser um mau sinal

Quem nunca sentiu aquele famoso tremor nas pálpebras? Algo tão irritante quanto impossível de ser controlado. Pior: pode durar dias, com direito a curtos intervalos. Mas por que isso é tão comum e, ao mesmo tempo, difícil de ser evitado?

Chamado de mioquimia palpebral, o tremor nas pálpebras geralmente não é considerado uma doença. No entanto, ele deve ser um sinal de alerta: a tremedeira indica que algo não está bem no seu corpo e no seu estilo de vida.

Veja quais fatores estão associados a essa reação e o que fazer em cada caso: