Até 8 colheres de chá de açúcar: quais refrigerantes são os mais calóricos?

Embora esses adoçantes sejam aprovados para consumo, há estudos que sugerem possíveis impactos no metabolismo, microbiota intestinal e percepção do paladar (por alterarem os receptores do sabor doce no cérebro e desencadear respostas de dopamina, neurotransmissor associado ao prazer), resultando em maior vontade de comer, principalmente quando consumidos em excesso.

Tem mais. O ciclamato de sódio, um dos adoçantes mais comuns, é amplamente criticado pela comunidade científica por sua associação com um maior risco de câncer no trato urinário. Por esse motivo, a substância já foi proibida em países como EUA, Inglaterra e Venezuela. Além disso, por serem bebidas ultraprocessadas, os refrigerantes zero são considerados desaconselháveis pelo Guia Alimentar para a População Brasileira.

Para reduzir e substituir o refrigerante

Imagem: iStock

Para reduzir o consumo dos refrigerantes convencionais, com açúcar, uma estratégia é optar por doses menores e evitar as versões com os maiores teores de xaropes concentrados.

As versões zero podem ser opções ocasionais dentro de um plano alimentar equilibrado, pois não interferem diretamente nos resultados nutricionais. Contudo, como foi explicado, seu consumo deve ser limitado.