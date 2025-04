'OAB da medicina': o que é a proposta, quem apoia e quem critica?

A criação de uma nova etapa entre a conclusão do curso e o início do exercício profissional pode representar uma barreira de entrada significativa, especialmente após anos de dedicação à formação. A aplicação de uma prova teórica ao final do curso não contempla de forma eficaz as necessidades dos estudantes e nem da sociedade.

Celso Niskier, diretor presidente da ABMES



O Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo) afirmou que é contra a criação do exame nacional de medicina. Para a entidade, a proposta é desnecessária, "representa retrocesso e não traz benefícios aos profissionais de saúde e à população".

Para o Semesp, as diversas avaliações durante o período de curso são suficientes para garantir a qualidade de formação. "Os estudantes de medicina já passam por um rigoroso processo de avaliações ao longo dos seis anos de formação. As instituições de ensino superior seguem diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC e têm seus cursos avaliados a cada três anos", diz o Semesp, em nota a VivaBem.

Já existem instrumentos como o Enade [Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes], o Revalida [para avaliar médicos formados no exterior] e o Enare [Exame Nacional de Residência], em que os formandos são submetidos a rigorosos exames que garantem e atestam a qualidade do ensino.

Semesp, em nota

A prova não vai refletir a qualidade real dos estudantes em formação, de acordo com o Semesp. Para Rodrigo Capelato, diretor executivo do Semesp, "submeter os estudantes a mais uma prova, após seis anos de avaliações sistemáticas e monitoradas pelo MEC, é uma medida sem embasamento e que não refletirá as reais competências e habilidades necessárias para o exercício profissional".