Por que os casos de trombose venosa estão aumentando sem parar?

Os números

Se, em 2012, foram pouco mais de 21 mil casos e 59 internações por dia por causa de trombose venosa no SUS (Sistema Único de Saúde), bastou passar uma década e, em 2022, tivemos um total de 35.172 hospitalizações, sendo uma média de 98 por dia. E em 2023, somente até outubro, a média de internações diárias já tinha dado novo salto, indo para 105.

"A nossa quantidade de casos deve ser até maior", pensa o doutor Lobato, que também é diretor do Instituto de Cirurgia Vascular e Endovascular, em São Paulo. Ele elenca as razões dessa desconfiança: "Os registros do Ministério da Saúde de trombose venosa no Norte são baixos, discrepantes proporcionalmente em relação aos das outras regiões brasileiras. Portanto, deve haver uma subnotificação entre os nortistas. Além disso, nem todas as pessoas que sentem os sintomas suspeitam de algo perigoso e procuram um hospital. Algumas chegam a morrer sem terem esse diagnóstico. Por fim, o número deve ser bem mais alto porque esses dados não consideram os pacientes da rede privada."

Vacina de covid-19: acusada sem motivo

Indiscutível é que aqui, como no resto do mundo, a trombose venosa vem se tornando mais comum. No entanto, o tempero brasileiro para essa história foi que, ao divulgar o aumento de casos, a SBACV recebeu comentários de gente especulando que a vacina contra a covid-19 seria a razão. "Daí que resolvemos fazer um outro levantamento, cruzando os registros da trombose com os números da vacinação. E mostramos que uma coisa não tinha a ver com a outra", afirma Lobato.

A nova análise aponta que, no ano de 2021, foram aplicadas 273.350.385 doses de vacina contra o Sars-CoV-2 pelo Brasil. Em 2022, a quantidade de doses já foi um pouco menor: 162.606.070. E menor ainda — o que é uma pena — em 2023, quando 14.608.969 de doses chegaram aos braços dos cidadãos. "A lógica, se houvesse alguma relação com a vacina, seria eu ter mais casos de trombose venosa em 2021. Mas é o contrário", diz o doutor.