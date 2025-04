Cochilo é forma poderosa de recarregar cérebro - mas só se feito certo

A maioria das pessoas experimenta uma queda natural no estado de alerta no início da tarde, normalmente entre 13h e 16h. Isso não ocorre apenas devido a um almoço pesado - nosso relógio biológico interno, ou ritmo circadiano, cria ciclos de vigília e cansaço ao longo do dia. A sonolência do início da tarde faz parte desse ritmo, e é por isso que tantas pessoas se sentem prostradas naquele horário.

Estudos sugerem que um cochilo curto durante esse período - idealmente seguido por exposição à luz brilhante - pode ajudar a neutralizar a fadiga, aumentar o estado de alerta e melhorar a função cognitiva sem interferir no sono noturno. Esses "cochilos poderosos" permitem que o cérebro descanse sem cair no adormecimento profundo, tornando mais fácil despertar sentindo-se revigorado.

Mas há um porém: dormitar por muito tempo pode fazer com que você acorde sentindo-se pior do que antes. Isso se deve à "inércia do sono" - a tontura e a desorientação resultantes do despertar durante os estágios mais profundos do sono.

Quando o cochilo se estende por mais de 30 minutos, o cérebro faz a transição para o sono de ondas lentas, tornando muito mais difícil acordar. Estudos mostram que despertar de um sono profundo pode nos deixar mais lentos por até uma hora. Isso pode ter implicações sérias se elas tentarem executar tarefas críticas de segurança, tomar decisões importantes ou operar máquinas, por exemplo. E se um cochilo for tirado muito tarde durante o dia, pode corroer o impulso natural do corpo para dormir - dificultando bastante o adormecer à noite.

Quando tirar uma soneca é essencial

Para alguns, o cochilo é essencial. Trabalhadores em turnos geralmente lutam contra o sono fragmentado devido a horários irregulares, e uma soneca bem cronometrada antes de um turno noturno pode aumentar o estado de alerta e reduzir o risco de erros e acidentes. Da mesma forma, pessoas que regularmente têm dificuldade para dormir o suficiente à noite - seja devido ao trabalho, à criação dos filhos ou outras demandas - podem se beneficiar de sonecas para acumular horas extras de sono que compensam a perda no turno da noite.