Trombose, estresse, dor no joelho: 10 problemas do trânsito para a saúde

O congestionamento no trânsito disparou em dezembro na cidade de São Paulo e é o maior para o mês desde 2019. A média diária de lentidão até o dia 10 foi de 509 km, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo com base em dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Ficar preso no trânsito pode afetar a saúde de várias maneiras, principalmente devido ao estresse físico e psicológico que a situação provoca. Alguns dos impactos negativos para a saúde incluem:

Transtornos mentais

Quem lida com o trânsito no dia a dia está sujeito a congestionamentos, possíveis atrasos a compromissos, imprudência e falta de educação de outros motoristas, acidentes, falta de segurança e outros problemas.