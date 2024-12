Criança pode fazer crossfit? Sem cuidados, pode atrapalhar crescimento

Volta e meia aparecem nas redes sociais casos de meninos e meninas praticando crossfit e participando de competições infantis dessa modalidade. Mas será que fazer isso nessa idade é perigoso?

Marco Aurélio S. Neves, ortopedista, traumatologista e médico do esporte, destaca a importância da supervisão e da adaptação dos exercícios para evitar impactos negativos no crescimento e desenvolvimento da criança.

"É preciso ter cuidado com a prescrição de alguns exercícios e a metodologia utilizada para crianças. Exercícios com níveis elevados de força podem prejudicar o crescimento devido ao fechamento das epífises, estruturas anatômicas encontradas nas extremidades dos ossos longos do corpo humano, e a possível lesão das cartilagens ósseas", comenta o médico.