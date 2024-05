Comer na frente da TV e mais: 5 hábitos da infância ruins para vida adulta

É bastante comum também que isso esteja relacionado com a memória afetiva que a pessoa tem com a comida. No caso dos alimentos ricos em carboidratos, elas apresentam memórias e sensações positivas e prazerosas com essa prática alimentar. O mesmo não acontece com os vegetais, por exemplo, o que faz com que haja a rejeição.

2. Usar telas excessivamente

Imagem: iStock

Esse hábito que começa na infância está associado ao maior risco de sobrepeso e obesidade, além de baixos níveis de atividade física, menor duração do sono e menor qualidade de vida relacionada à saúde.

A nutricionista Serena del Fávero, do Hospital Israelita Albert Einstein, ressalta que hábitos alimentares ruins —como comer assistindo à TV, ou mexendo no celular—, se formados na infância e na adolescência, frequentemente persistem na vida adulta, aumentando o risco de problemas de saúde a longo prazo.

3. Não cuidar das próprias coisas