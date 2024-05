Como funciona 'treino de um minuto' do crossfit e quais os riscos?

O Emom é usado durante a parte técnica da aula de crossfit (momento em que os alunos aprendem como executar corretamente os exercícios) ou no WOD (Workout of the Day), que é o treino do dia.

O método pode ser aplicado em inúmeras modalidades — como treinamento funcional, ciclismo, corrida — e tem um aspecto motivacional espetacular, devido ao desafio que impõe, além de trazer vários benefícios para o físico.

Menos gordura, mais força e resistência

Por ser um treino com capacidade infinita, é possível elaborar treinos Emom com os mais diversos objetivos: melhora da força, condicionamento aeróbico, emagrecimento ou ganho de resistência muscular. Tudo vai depender dos exercícios prescritos pelo professor.

Dá para fazer um Emom com poucas repetições e carga elevada, para desenvolver força. Ou mais repetições e carga baixa, para focar no ganho cardiorrespiratório. O treino pode durar de cinco a 45 minutos.

A única coisa que deve permanecer, não importa o objetivo, é o foco na alta intensidade, peça-chave das aulas de crossfit.