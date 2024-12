Estudo aponta 3 idades críticas em que o envelhecimento cerebral acelera

Também ainda não se sabe de onde no cérebro essas 13 proteínas vêm, acrescentou Mattson. "Até que os níveis dessas proteínas no cérebro sejam estabelecidos, não ficará claro se elas realmente desempenham um papel no envelhecimento cerebral", disse ele.

Mudanças no estilo de vida podem ajudar a desacelerar os efeitos do envelhecimento cerebral. Dieta equilibrada, prática regular de exercícios e controle de peso são estratégias sugeridas pelos pesquisadores. Além disso, futuros tratamentos podem focar no direcionamento das proteínas identificadas para retardar ou reverter o envelhecimento cerebral. "Precisamos explorar se essas mudanças proteicas podem ser moduladas por fatores como dieta ou exercícios, o que abriria novas perspectivas terapêuticas", enfatizou Seyfried.