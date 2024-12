'Aos 23, perdi movimento do pescoço para baixo em segundos e sem acidente'

Pedro Marques, 24, tinha uma saúde que considerava perfeita até o último 14 de abril, quando começou a sentir dores na nuca. O que parecia um problema rotineiro teve um desfecho drástico: ele perdeu os movimentos sem ter sofrido qualquer tipo de acidente.

O estudante passou uma semana com dor antes de ir para o hospital. De lá para cá, os médicos não encontraram explicação para o quadro de Pedro, que parou de mexer o corpo do pescoço para baixo após um sangramento na medula, que começou "do nada".

"No começo, senti muita dor no ombro esquerdo. Aí, do nada, parou, em um sábado. No domingo, a dor ficou muito forte na nuca, uma dor insuportável. Aí lá pelas 19h, eu fui para o hospital. Não estava paralisado."