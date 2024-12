Paula Barbosa foi atrás do parto humanizado: afinal, como é esta abordagem?

É importante destacar que o respeito à autonomia da mulher é fundamental no parto humanizado. Dessa forma, ela escolhe se haverá música, massagem, bola, aromas, banheira, foto, vídeo, doula e familiares no momento que for dar à luz, que pode ocorrer em casa de parto, na casa do casal, na maternidade, na água, na banqueta, de cócoras, deitada, em pé, sem nenhuma intervenção, com analgesia e até por cirurgia. Tudo feito sempre com informação e acolhimento.

Quais são os benefícios de um parto humanizado para a mãe e o bebê?

No parto humanizado é respeitado o tempo do bebê estar pronto para nascer e isso traz enormes benefícios, sendo que o principal deles é que o bebê não nascerá antes do tempo. No parto humanizado, o bebê passa por menos intervenções após o nascimento, a pesagem e os exames do recém-nascido são feitos no colo da mãe ou após ele mamar na primeira hora de vida. Já a mãe tem uma experiência mais positiva de parto e maior chance de ter sucesso na amamentação.

Parto natural e parto humanizado são sinônimos?

Não são sinônimos. O parto natural ocorre via vaginal sem qualquer intervenção: nenhum soro, corte, ou analgesia medicamentosa, o que não impede que aconteça sem assistência alguma, com muito medo e de forma insegura, não sendo, assim, considerado humanizado.

No parto humanizado, a parturiente pode estar acompanhada por alguém da escolha dela, é acolhida pela equipe médica em seus medos e apoiada em suas decisões. Além disso, receberá massagem e banho de imersão em água quente se sentir vontade e alívio com isso, assim como esclarecimentos sobre qualquer conduta médica a qual for submetida.