Qual é o tipo de arroz mais saudável e como consumir do jeito certo?

De todos, qual o mais saudável?

Em termos de nutrientes e benefícios para a saúde, as versões integral, selvagem, negro e vermelho se destacam como as opções mais saudáveis, informa a nutricionista Debora Strose Villaça, professora da Unicid. Eles oferecem uma boa quantidade de fibras, vitaminas (B1, B2, B3, B6, E), minerais (magnésio, fósforo, zinco, ferro, potássio) e antioxidantes (antocianinas, fenóis e flavonoides). "E são ideais para diabéticos", diz.

O arroz integral particularmente pode ser utilizado em praticamente qualquer receita que se use arroz branco. Para quem busca aumentar a ingestão de fibras, ele, que tem sua casca mantida e não passa por nenhum processo de polimento, e o arroz selvagem são as escolhas mais indicadas, o que pode ajudar na digestão e na manutenção de níveis saudáveis de açúcar no sangue.

Se você está interessado em menos calorias e maior teor de proteínas, vale apostar no arroz selvagem. Por outro lado, a versão integral desponta como a mais nutritiva, em todos os quesitos, e promove uma boa saciedade.

Não gosta de arroz integral? Edvânia Soares destaca que o arroz parboilizado é uma boa pedida por ser mais nutritivo que o arroz branco. Além disso, tem um índice glicêmico intermediário, ajudando no controle dos níveis de açúcar no sangue. A textura soltinha e macia e o sabor leve e neutro do arroz parboilizado são bastante similares aos do arroz branco, tornando-o uma escolha prática e saudável para diversas receitas.

Como deixar arroz mais saudável

O arroz é um alimento versátil e de preparo simples, frequentemente combinado com água, sal, cebola e alho. Para torná-lo mais nutritivo, é recomendável substituir gorduras saturadas e temperos prontos por alternativas mais naturais, como cúrcuma, gengibre, tomilho e salsa. Essas especiarias não apenas elevam o sabor do prato, mas também trazem benefícios para a saúde, como propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

"Outra dica é utilizar a água do cozimento de vegetais no preparo de arroz, ou legumes picados, como cenoura, brócolis, pimentão e abobrinha", sugere a nutricionista Debora Strose Villaça. Para aumentar o valor nutricional, feijões, lentilhas e grão-de-bico são excelentes complementos, pois acrescentam proteínas e fibras à refeição. Também vale consumir com fontes de proteína magra (peixe, frango ou carne grelhada, ovo, tofu).