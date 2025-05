Vibra com maldades na TV? Por que as pessoas gostam tanto das vilãs?

Alívio cômico ou dramatúrgico: muitas vilãs também divertem e movimentam a trama com inteligência, gargalhadas e muito sarcasmo;

Representatividade invertida: por bastante tempo, mulheres foram retratadas como submissas; ao verem vilãs no controle, muitas se sentem representadas, mesmo que em um papel "negativo".

Ou seja, além de cometerem maldades, as vilãs também enfrentam dilemas, têm sentimentos e vivem conflitos internos como qualquer pessoa. Elas sofrem, se apaixonam, sonham com outras vidas, e, muitas vezes, agem movidas por dor, injustiças ou frustração. Isso não as torna exatamente "boas", mas mostra que são complexas, cheias de camadas e muito mais humanas do que parecem.

Nina e Carminha, vilã de 'Avenida Brasil' Imagem: Reprodução/Globoplay

Não confunda ficção com realidade

Seja em novelas, filmes ou séries, a ficção oferece um ambiente seguro para que possamos vivenciar emoções ambíguas (e até "proibidas") e experimentar cenários extremos sem ter de lidar com suas consequências reais. No entanto, é fundamental não confundir a admiração por vilãs com aprovação de suas atitudes fora das telas.