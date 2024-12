Por que não comemos ovos de peru? Há diferenças eles e os de galinhas

As peruas demoram mais para atingir a maturidade reprodutiva, levando cerca de sete meses, em comparação aos cinco meses das galinhas.

Esse ciclo mais lento e o maior custo de criação, devido ao tamanho e à necessidade de mais espaço e alimento, tornam os ovos de peru inviáveis comercialmente.

Galinha dá mais ovos e de vários tipos

Imagem: Getty Images / iStock

Quanto aos ovos de galinha, você já deve ter percebido que eles podem ser encontrados vermelhos ou brancos. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a cor da casca do ovo não tem relação com as características do alimento.

O vermelho não leva vantagem sobre o branco no quesito concentração de nutrientes. Essa diferença de cor está relacionada exclusivamente à raça da galinha. Ou seja, as galinhas que têm penas brancas botam ovos brancos e as que têm penas vermelhas ou castanhas botam ovos vermelhos.