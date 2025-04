4 alimentos essenciais (e 2 proibidos) para viver mais, segundo estudo

Consumo médio energético foi de cerca de 2.500 calorias ao dia. No caso da dieta da saúde planetária, o foco estava em vegetais, grãos integrais, nozes, gorduras insaturadas, além de consumo moderado de laticínios, vegetais com amidos, aves e peixes, além de baixo consumo de gorduras saturadas, carne vermelha e açúcares adicionados. Já no caso da dieta mediterrânea, o padrão era de um consumo rico de vegetais sazonais, grãos integrais, nozes e azeite como principal fonte de gordura. Neste caso também havia maior consumo de carnes brancas e magras do que carnes vermelhas processadas, com consumo moderado de laticínios, peixe e ovos.

A especialista analisou dados da alimentação de 11.488 participantes, que tinham entre 18 e 96 anos. As informações eram do Enrica (Estudo de Nutrição e Risco Cardiovascular na Espanha), coletadas entre junho de 2008 e outubro de 2010, com média de idade de 47,5 anos. Cada participante teve sua dieta quantificada, numericamente, para conferir se o menu se alinhava mais à dieta mediterrânea ou à planetária.

Também foi levado em consideração o quadro de saúde e as mortes ocorridas no grupo estudado nos 14,4 anos seguintes. Dos pacientes estudados, 1.157 morreram nos anos seguintes.

O que comer?

Ambas as dietas foram consideradas boas estratégias para a saúde. Participantes que aderiram mais fielmente à dieta planetária tiveram um risco 22% menor de morrer do que aqueles que aderiram menos. Já no caso da dieta mediterrânea, aqueles que seguiram à risca tiveram 21% menos risco de morrer do que aqueles que não incorporaram a proposta totalmente aos seus cardápios